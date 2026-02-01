Grande festa alla Stranociada (immagine simbolica). Keystone

La 26esima Stranociada si è chiusa con un bilancio positivo a Locarno, tra bel tempo, grande affluenza e migliaia di porzioni di risotto e luganighe distribuite.

Redazione blue News Swisstxt

La 26esima Stranociada si è chiusa domenica in città vecchia a Locarno con la distribuzione di circa 4'000 porzioni di risotto e luganighe. L'edizione di quest'anno è stata favorita dal bel tempo e ha fatto registrare una notevole affluenza di pubblico.

Particolarmente positiva la serata di venerdì, che ha attirato oltre 4'500 persone, segnando un aumento rispetto allo scorso anno. Il sabato sera, invece, ha confermato i numeri abituali, con 6'500 presenze.

Soddisfazione nelle parole del presidente di Locarnaval, Antonio Cicero: «Volevamo offrire un carnevale completo, capace di parlare a tutte le età e a ogni tipo di pubblico. Possiamo dire di aver centrato pienamente l’obiettivo», ha sottolineato.