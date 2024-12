I principali fatti di cronaca del 2024 in Svizzera e in Ticino

E ancora il 12 dicembre avviene un colpo di scena nella vertenza venuta alla luce in seno al Tribunale penale cantonale ticinese in aprile, quando si era saputo di reciproche segnalazioni fra colleghi magistrati. Il Consiglio della magistratura ha deciso la destituzione con effetto immediato dei giudici Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti «per avere gravemente violato i loro doveri di magistrato denunciando per pornografia il presidente del Tribunale» Mauro Ermani, sapendo che il reato non esisteva. Il caso è stato affidato a un procuratore speciale in provenienza dai Grigioni..

Immagine: Ti-Press