Il villaggio grigionese di Brienz, minacciato da una frana, all'inizio di novembre 2024, pochi giorni prima dell'evacuazione in corso. Immagine: Keystone

I residenti del villaggio grigionese di Brienz devono aspettarsi di doverlo abbandonare per sempre. Gli esperti non possono escludere ulteriori evacuazioni nei prossimi anni.

sda/toko SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Il villaggio franoso di Brienz, nei Grigioni, rischia di essere abbandonato per sempre.

Gli esperti non possono escludere ulteriori evacuazioni nei prossimi cinque-dieci anni.

Il tunnel di drenaggio attualmente in costruzione sta avendo un effetto positivo, ma sembra che non abbia alcuna influenza sulla cosiddetta «discarica di macerie», instabile, che si trova sul fianco della montagna.

La situazione non è stata forzata dalle autorità, ha sottolineato il presidente comunale Daniel Albertin alla popolazione di Brienz.

Ma la popolazione riflette sull'eventualità di abbandonare il paese per sempre. Mostra di più

La popolazione del villaggio grigionese di Brienz/Brinzauls, sfollata da novembre, deve fare i conti con l'idea di abbandonare di nuovo il villaggio. E forse per sempre. Gli esperti non possono escludere ulteriori evacuazioni nei prossimi cinque-dieci anni.

Questo è stato spiegato loro da specialisti dei rischi naturali, giovedì sera, in occasione di una serata informativa per la popolazione sfollata, nella gremita sala polivalente della scuola di Tiefencastel.

Sebbene il tunnel di drenaggio attualmente in costruzione stia avendo un effetto positivo sullo scivolamento del materiale, a quanto pare non ha alcuna influenza sull'instabilità del cosiddetto «deposito di macerie» della montagna.

«Anche se il villaggio può essere nuovamente abitato, si può presumere che si verificheranno altre evacuazioni», ha dichiarato Andreas Huwiler, responsabile dei pericoli naturali e delle strutture di protezione presso l'Ufficio cantonale per le foreste e i pericoli naturali.

Il «cumulo di macerie» potrebbe scivolare verso un'area più pianeggiante non rappresentando un pericolo per il villaggio.

È più probabile che l'evacuazione sia necessaria in caso di forti precipitazioni. «Non possiamo escludere che avvengano più volte all'anno», ha detto il responsabile cantonale. Ma il servizio di allerta ritiene di essere in grado di prevedere bene il pericolo.

Appello alla popolazione

La situazione non è stata forzata dalle autorità, ha sottolineato il presidente comunale Daniel Albertin alla popolazione di Brienz. È stato lui a rispondere alle voci critiche negli ultimi mesi. «È la natura a dettare la situazione. Dobbiamo affrontare la situazione insieme».

La popolazione presente alla serata informativa ha risposto al suo appello con un applauso: «Siamo arrivati al punto in cui dobbiamo riflettere se è giusto voler continuare a vivere a Brienz a tutti i costi».

«Che ci piaccia o no, dobbiamo anche parlare di un divieto di utilizzo. È tempo di pensarci». Il sindaco ha comunque assicurato che la popolazione sarà coinvolta in qualsiasi decisione di trasferimento.

In crisi da otto anni

«Siamo già all'ottavo anno di gestione della crisi, che non finisce mai», ha riassunto. È una sfida per tutti ed è faticosa.

Dal punto di vista finanziario c'è una soluzione, anche per le seconde case. La sessione di domande e risposte nell'aula scolastica ha mostrato che molte delle preoccupazioni degli sfollati sono di natura finanziaria, in particolare le domande sull'ammontare del risarcimento per le eventuali proprietà residenziali abbandonate.

I pianificatori territoriali hanno già individuato le possibili località per il reinsediamento. Si tratta di alcuni villaggi del comune di Albula/Alvra, tra questi, Tiefencastel, Alvaneu e Vazerol.

Gli abitanti di Brienz hanno tempo fino alla fine di settembre per decidere se vogliono approfittare del programma di reinsediamento preventivo prima che l'intero villaggio venga abbandonato.

Il rientro è possibile durante il giorno a partire da lunedì

Tuttavia, la popolazione sfollata e i proprietari di seconde case potranno rientrare in paese tutti i giorni a partire da lunedì, dalle 9.00 alle 19.00. Ciò è reso possibile da una temporanea attenuazione della situazione critica. Il livello di pericolo per Brienz è stato abbassato da rosso ad arancione.

«Non appena gli esperti ci daranno il via libera, torneremo a dormire di nuovo nel villaggio», ha detto Albertin. Ma ora non possono farlo.

In movimento da sempre

Brienz/Brinzauls è in movimento da sempre: l'intera terrazza collinare è scivolata verso il basso probabilmente fin dall'ultima era glaciale.

Negli ultimi 100 anni, il villaggio si è spostato di pochi centimetri all'anno. Negli ultimi vent'anni, tuttavia, lo scivolamento ha subito una notevole accelerazione: attualmente, il movimento è di circa un metro all'anno. Negli ultimi anni si è aggiunto l'enorme rischio di frane dall'alto.

Il paesello grigionese si trova su una terrazza soleggiata sulla strada di collegamento tra Lenzerheide e Davos, a un'altitudine di circa 1'150 metri. Conta poco meno di 100 abitanti e fino a 200 ospiti in vacanza durante la stagione.