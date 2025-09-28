  1. Clienti privati
Dati definitivi I risultati delle due votazioni in Ticino a colpo d'occhio

Sara Matasci

28.9.2025

,

Keystone-ATS, Sara Matasci

28.09.2025, 11:41

28.09.2025, 15:27

L'identità elettronica accettata per un soffio, usciti dunque due «sì» a livello federale
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino
Il Ticino dice «sì» a entrambe le iniziative sui premi di cassa malati
I risultati delle due votazioni in Ticino a colpo d'occhio

Risultati definitivi. Due sì agli oggetti in votazioni federale, ma c'è stata suspense sino all'ultimo

Dati definitivi. I risultati delle due votazioni federali a colpo d'occhio

Dati definitivi. Le cartine con i risultati delle due votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni

Respinta la proposta. Il comune di St. Moritz non avrà un CEO

Votazione comunale. I cittadini di Lugano non vogliono estendere le zone a 30 km/h

Votazioni cantonali. Il Ticino dice «sì» a entrambe le iniziative sui premi di cassa malati

