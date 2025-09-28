Clienti privati
Dati definitivi
I risultati delle due votazioni in Ticino a colpo d'occhio
Sara Matasci
28.9.2025
Keystone-ATS,
Sara Matasci
28.09.2025, 11:41
28.09.2025, 15:27
Sara Matasci
L'identità elettronica accettata per un soffio, usciti dunque due «sì» a livello federale
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino
Il Ticino dice «sì» a entrambe le iniziative sui premi di cassa malati
I risultati delle due votazioni in Ticino a colpo d'occhio
Risultati definitivi
Due sì agli oggetti in votazioni federale, ma c'è stata suspense sino all'ultimo
Dati definitivi
I risultati delle due votazioni federali a colpo d'occhio
Dati definitivi
Le cartine con i risultati delle due votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
Respinta la proposta
Il comune di St. Moritz non avrà un CEO
I cittadini di Lugano non vogliono estendere le zone a 30 km/h
Il Ticino dice «sì» a entrambe le iniziative sui premi di cassa malati