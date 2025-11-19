  1. Clienti privati
Ticino I sindacati si mobilitano contro i tagli del Preventivo 2026

Swisstxt

19.11.2025 - 16:01

VPOD

In Ticino si è svolta oggi, mercoledì, una giornata di mobilitazione promossa dai sindacati OCST, VPOD e SIT contro i tagli del preventivo 2026.

SwissTXT

19.11.2025, 16:01

19.11.2025, 16:14

L'iniziativa ha coinvolto una 50ina di strutture pubbliche e parapubbliche in tutto il Cantone. L'obiettivo è manifestare contrarietà allo «smantellamento dei servizi pubblici». Sono state organizzate attività in case anziani, scuole, ospedali e uffici pubblici. I sindacati hanno raccolto firme contro i tagli. La giornata promuove anche la manifestazione del 29 novembre a Bellinzona. Le richieste: più fondi per sanità e sociale, aumenti salariali, assunzioni e investimenti nella scuola pubblica.

