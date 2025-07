Immagine simbolica. ©Ti-Press / Francesca Agosta

È stato identificato l'uomo trovato senza vita nel Cassarate a Lugano domenica mattina, comunica la polizia cantonale.

Redazione blue News, SwissTXT Tessa Morgantini

Si tratta di un 58enne svizzero domiciliato nel Luganese.

Attorno alle 8.00 era stato segnalato uno zaino in riva a fiume Cassarate, in zona via Ciani.

Poi è stata scoperta la presenza del corpo di un uomo dentro l'acqua e il cadavere è stato recuperato.

Sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale, della polizia Città di Lugano e i pompieri di Lugano.

Si esclude il fatto di sangue

Secondo quanto riporta il sito web della RSI, gli inquirenti non ritengono che la morte sia connessa a un fatto di sangue.

Si ipotizza, per ora, che possa essersi trattato di una caduta o di un malessere.