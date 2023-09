Nel corso di un incontro oggi a Bellinzona con il Consiglio di Stato ticinese, il consigliere federale Ignazio Cassis ha discusso di problemi quali la migrazione e le relazioni transfrontaliere con l'Italia.

A sinistra Ignazio Cassis, con Raffaele De Rosa, lunedì a Bellinzona. KEYSTONE

Lo ha comunicato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), di cui Cassis è il responsabile, aggiungendo che anche la situazione delle regioni italofone è stata trattata nei colloqui.

Cassis ha tracciato un bilancio della legislatura a livello federale che sta per concludersi.

Il capo del DFAE, davanti ai media a Bellinzona, ha indicato quali sfide maggiori la pandemia di Covid-19, la guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, i movimenti dei rifugiati e, nella stessa Svizzera, il rischio del collasso e l'acquisizione forzata della grande banca Credit Suisse.

La situazione dei migranti sotto la lente

Per quanto riguarda il gran numero di rifugiati in arrivo a Lampedusa (I), Cassis ha descritto il Ticino come particolarmente esposto. Il Governo ne è consapevole e ne tiene conto nelle sue relazioni con l'Italia, ha dichiarato.

«La gestione della situazione migratoria in Europa non sta dando i frutti che noi vorremmo. Ogni azione, nel frattempo, serve a mettere dei cerotti. Il Consiglio federale è molto consapevole della situazione non piacevole alla frontiera sud, a Chiasso in particolare, e farà tutto il possibile per dare una mano alle autorità cantonali a gestire assieme la situazione», ha detto alla RSI.

Durante l'attuale legislatura la Svizzera è riuscita a concludere diversi accordi con l'Italia. Cassis ha citato il settore dei trasporti, lo statuto speciale dell'enclave di Campione e la rimozione della Svizzera da una lista nera italiana di paradisi fiscali.

Riguardo alla situazione della minoranza linguistica italiana in Svizzera, Cassis ha affermato che all'estero sottolinea sempre il multilinguismo della Svizzera e l'importanza delle minoranze.

Nell'amministrazione federale, nelle organizzazioni sovranazionali e nelle commissioni, la percentuale di italofoni è in costante aumento.

Le richieste del Ticino

Il presidente del governo ticinese Raffaele De Rosa ha chiesto per il suo Cantone un'immagine più giovane di quella che circola attualmente. Il Ticino ha un alto livello di competenza e non è obsoleto.

Per quanto riguarda l'asilo, De Rosa ha chiesto una migliore distribuzione dei richiedenti asilo tra i Cantoni e maggiori finanziamenti da parte del Governo federale.

SDA / Swisstxt / Red