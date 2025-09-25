  1. Clienti privati
Carnevale di Bellinzona Igor Pesciallo sarà il nuovo Re del Rabadan

Swisstxt

25.9.2025 - 11:55

Igor Pesciallo è il nuovo Re del Rabadan.
Igor Pesciallo è il nuovo Re del Rabadan.
Instagram

Da padre in figlio: dopo Re Dantun, tocca al figlio Igor.

Rabadan ha designato Igor Pesciallo quale nuovo Re. La scelta è giunta al termine di un percorso «intenso e partecipato che ha visto 15 candidature presentate al bando ufficiale», comunica giovedì Rabadan.

Pesciallo, si legge nella nota, nel processo di selezione «si è distinto per entusiasmo, carisma, doti artistiche e comunicative, oltre che per una solida conoscenza del Rabadan e delle sue tradizioni».

«La familiarità con il carnevale, vissuto anche come socio della Società Rabadan, e la capacità di interagire con pubblici differenti hanno confermato la solidità della sua candidatura».

Rabadan, ben 15 candidati per riprendere lo scettro di Re Renato Dotta

Al via il concorso per la ricerca del nuovo Re Rabadan, ecco i requisiti necessari

Il Rabadan cambia corte, dal 2026 ci sarà un nuovo re

