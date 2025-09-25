Carnevale di BellinzonaIgor Pesciallo sarà il nuovo Re del Rabadan
Swisstxt
25.9.2025 - 11:55
Da padre in figlio: dopo Re Dantun, tocca al figlio Igor.
SwissTXT
25.09.2025, 11:55
25.09.2025, 12:00
Swisstxt
Rabadan ha designato Igor Pesciallo quale nuovo Re. La scelta è giunta al termine di un percorso «intenso e partecipato che ha visto 15 candidature presentate al bando ufficiale», comunica giovedì Rabadan.
Pesciallo, si legge nella nota, nel processo di selezione «si è distinto per entusiasmo, carisma, doti artistiche e comunicative, oltre che per una solida conoscenza del Rabadan e delle sue tradizioni».
«La familiarità con il carnevale, vissuto anche come socio della Società Rabadan, e la capacità di interagire con pubblici differenti hanno confermato la solidità della sua candidatura».