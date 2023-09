Il tunnel resta chiuso sino a nuovo avviso Tipress

La galleria autostradale del San Gottardo è chiusa in entrambe le direzioni e lo sarà fino a nuovo avviso.

In un primo tempo si parlava di una riapertura per stamane (lunedì). La notizia si è appresa nella notte, così come la causa del blocco viario: si tratta di una crepa nel soffitto. La soletta intermedia del tunnel presenta un danneggiamento. Pezzi di cemento sono caduti sulla strada, riferisce l'Ustra. La fessura si estende lungo 25 metri, 700 metri dopo il portale nord. Nessuno è rimasto ferito. Il problema è sorto verso le 16.00 di ieri (domenica). Il traffico stradale viene deviato sul an Bernardino e sul Passo del San Gottardo.

Swisstxt