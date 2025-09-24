GrigioniIl branco di lupi del Moesola sarà eliminato
24.9.2025 - 12:54
Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità del Cantone dei Grigioni ha ufficialmente autorizzato l’eliminazione del branco di lupi Moesola, attivo in Alta Mesolcina.
La decisione segue l’approvazione da parte dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), che il 23 settembre ha accolto la richiesta cantonale di prelievo.
L’intervento potrà avvenire tra il 25 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026.
La misura si basa su due episodi di predazione ritenuti gravi: il 29 luglio un asino è stato ucciso a nord di Mesocco, mentre il 5 settembre una vitella è stata ferita mortalmente sul Passo del San Bernardino.