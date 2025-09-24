  1. Clienti privati
Grigioni Il branco di lupi del Moesola sarà eliminato

Swisstxt

24.9.2025 - 12:54



KEY

Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità del Cantone dei Grigioni ha ufficialmente autorizzato l’eliminazione del branco di lupi Moesola, attivo in Alta Mesolcina.



24.09.2025, 12:54

24.09.2025, 12:56

La decisione segue l’approvazione da parte dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), che il 23 settembre ha accolto la richiesta cantonale di prelievo.

L’intervento potrà avvenire tra il 25 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

La misura si basa su due episodi di predazione ritenuti gravi: il 29 luglio un asino è stato ucciso a nord di Mesocco, mentre il 5 settembre una vitella è stata ferita mortalmente sul Passo del San Bernardino.





