Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Medici in pensione offrono incontri gratuiti per discutere di salute in un ambiente rilassato, ora anche a Bellinzona. Ecco come funziona e cosa ne pensano i partecipanti.

Discutere di questioni di salute in un ambiente informale, sorseggiando un caffè: è questo l'obiettivo del «Café Med».

Questa iniziativa gratuita permette di incontrare medici in pensione per chiarire dubbi e domande, senza fornire seconde opinioni o visite mediche.

Recentemente, come riporta la «RSI», il «Café Med» ha esteso la sua presenza al Sopraceneri, con incontri mensili alla Casa del Popolo di Bellinzona ogni quarto martedì del mese.

Nel Sottoceneri, gli incontri si svolgono da oltre un anno al Ristorante Pestalozzi di Lugano, ogni terzo martedì del mese, dalle 14.30 alle 16.30.

I partecipanti vengono accolti da un medico che effettua un triage iniziale, per poi essere indirizzati allo specialista più adatto.

Antonella Richetti, radio-oncologa e responsabile del progetto in Ticino, chiarisce ai microfoni dell'emittente di Comano: «Non siamo in competizione con i colleghi ancora in attività. Non offriamo seconde opinioni, consulenze o prescrizioni di farmaci».

Il parere di partecipanti e medici

Un partecipante all'incontro di Bellinzona ha condiviso la sua esperienza, sempre alla RSI: «Dopo una visita medica, spesso restano molte domande. Il dottore presente oggi ha spiegato tutto in modo chiaro e semplice, ed è stato rassicurante».

Un'altra partecipante ha aggiunto: «Parlare con chi comprende è un sollievo».

L'iniziativa è nata a Zurigo nel 2017 grazie all'Accademia di medicina umana e si è diffusa in tutta la Svizzera.

Il dottor Franco Quadri, pneumologo del «Café Med», ha osservato: «La medicina moderna funziona bene, ma spesso la comunicazione è troppo specialistica. Le persone non comprendono più il nostro linguaggio, o noi abbiamo poco tempo per ascoltarle».

E a suo avviso anche i medici ne traggono beneficio: «È piacevole incontrare colleghi e arricchente ascoltare nuove esperienze, anche dopo una vita da medico».