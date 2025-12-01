TrasportiNuovo orario di Autopostale, ecco le modifiche in Ticino
1.12.2025 - 11:19
Il cambio di orario del trasporto pubblico del 14 dicembre comporterà alcune modifiche anche per AutoPostale in Ticino.
Si tratta di nuovi orari di partenza, nuove fermate e modifiche ai percorsi delle linee. Sulla linea 448 Tesserete-Maglio di Colla, per esempio, avviene una separazione del percorso in seguito allo sbarramento della strada tra Insone e Scareglia.
Sulla linea 426 (Novaggio-Ponte Tresa), vengono soppresse alcune corse in determinati giorni. Altre modifiche di orario riguardano anche le linee 422 (Lugano-Cademario) e 525 (Mendrisio-Arzo).
Le informazioni complete si trovano su www.autopostale.ch/cambio-orario