Trasporti Nuovo orario di Autopostale, ecco le modifiche in Ticino

Swisstxt

1.12.2025 - 11:19

Non solo nuovi orari, ma anche nuove fermate e modifiche ai percorsi.
AutoPostale

Il cambio di orario del trasporto pubblico del 14 dicembre comporterà alcune modifiche anche per AutoPostale in Ticino.

SwissTXT

01.12.2025, 11:19

01.12.2025, 11:41

Si tratta di nuovi orari di partenza, nuove fermate e modifiche ai percorsi delle linee. Sulla linea 448 Tesserete-Maglio di Colla, per esempio, avviene una separazione del percorso in seguito allo sbarramento della strada tra Insone e Scareglia.

Sulla linea 426 (Novaggio-Ponte Tresa), vengono soppresse alcune corse in determinati giorni. Altre modifiche di orario riguardano anche le linee 422 (Lugano-Cademario) e 525 (Mendrisio-Arzo).

Le informazioni complete si trovano su www.autopostale.ch/cambio-orario

