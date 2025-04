Un nuovo canale per comunicare per l'Amministrazione retica. Canton Grigioni

Non è un boicottaggio della piattaforma di Elon Musk, ma semplicemente la constatazione che da mesi l’account «at-kantongr» sta «perdendo rilevanza per la comunicazione cantonale».

SwissTXT Swisstxt

Il Cantone dei Grigioni ha perciò deciso e annunciato questo giovedì che cesserà «da subito» la propria comunicazione attraverso la piattaforma social «X». Non è però una croce sulla messaggistica digitale, anzi.

Lo stesso Cantone annuncia infatti che da oggi comunicherà attraverso il canale WhatsApp.

L’intenzione dell’Amministrazione cantonale, si legge in una nota, è di «raggiungere in particolare le persone che non vogliono essere attive sui social media tradizionali».