  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Il caso Gobbi non si placa, tre agenti indagati per fuga di notizie

Swisstxt

14.4.2026 - 18:05

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
KEYSTONE

Tre agenti della Polizia cantonale ticinese sono indagati, sospettati di avere condiviso all’esterno delle informazioni riservate sul caso dell'incidente stradale in Leventina nel quale era rimasto coinvolto il consigliere di Stato Norman Gobbi il 14 novembre del 2023.

Redazione blue News

14.04.2026, 18:05

Lo rende noto la RSI, la quale aggiunge che l’inchiesta dovrà anche stabilire perché, e a chi, le informazioni sarebbero state divulgate. L'emittente si domanda infatti se tra i destinatari (diretti o finali) ci fossero esponenti della politica ticinese, che sulla vicenda aveva tanto dibattuto.

Da parte del Ministero pubblico nessun commento. Non è dunque noto sapere se la Procura abbia già sentito (o intenda sentire) delle persone in proposito.

Inoltre, sempre secondo le informazioni raccolte dalla RSI, a carico dei tre è stato aperto un procedimento disciplinare.

Dopo l'incidente del 2023. Si chiude il «caso Gobbi», la procura non presenta ricorso nel processo ai due agenti

Dopo l'incidente del 2023Si chiude il «caso Gobbi», la procura non presenta ricorso nel processo ai due agenti

I più letti

Migros licenzia altre decine di dipendenti senza preavviso, la riorganizzazione continua
Un anziano segue l'app e viene multato, le FFS stanno perdendo la buona reputazione?
Ecco le 10 rinunce più importanti che il principe George deve fare come futuro re
La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino
È ufficiale: Matteo Pelli lascia la RSI

Altre notizie

Locarnese. Travolto da delle piante sui monti di Ditto a Cugnasco, morto un operaio

LocarneseTravolto da delle piante sui monti di Ditto a Cugnasco, morto un operaio

Ticino. Scoppia un incendio nella casa anziani di Gordevio, tre persone al pronto soccorso

TicinoScoppia un incendio nella casa anziani di Gordevio, tre persone al pronto soccorso

Grigioni. Fra i candidati a sindaco di St. Moritz c'è anche una donna, sarebbe la prima di sempre

GrigioniFra i candidati a sindaco di St. Moritz c'è anche una donna, sarebbe la prima di sempre