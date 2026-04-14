Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Tre agenti della Polizia cantonale ticinese sono indagati, sospettati di avere condiviso all’esterno delle informazioni riservate sul caso dell'incidente stradale in Leventina nel quale era rimasto coinvolto il consigliere di Stato Norman Gobbi il 14 novembre del 2023.

Redazione blue News Swisstxt

Lo rende noto la RSI, la quale aggiunge che l’inchiesta dovrà anche stabilire perché, e a chi, le informazioni sarebbero state divulgate. L'emittente si domanda infatti se tra i destinatari (diretti o finali) ci fossero esponenti della politica ticinese, che sulla vicenda aveva tanto dibattuto.

Da parte del Ministero pubblico nessun commento. Non è dunque noto sapere se la Procura abbia già sentito (o intenda sentire) delle persone in proposito.

Inoltre, sempre secondo le informazioni raccolte dalla RSI, a carico dei tre è stato aperto un procedimento disciplinare.