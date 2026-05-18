TicinoIl Consiglio di Stato incontra Cassis: focus su relazioni con l'Italia e vertice OSCE a Lugano
Swisstxt
18.5.2026 - 12:22
Vertice strategico a Bellinzona tra il Governo ticinese e il Consigliere federale Ignazio Cassis: sul tavolo i rapporti con l'Italia, il piano di risparmi di Berna e i preparativi per il grande vertice OSCE di Lugano.
Redazione blue News
18.05.2026, 12:22
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Lunedì di confronti istituzionali per il Consiglio di Stato ticinese, che ha incontrato il Consigliere federale Ignazio Cassis per un ampio giro d'orizzonte sui temi caldi della politica cantonale e federale.
Al centro del colloquio, definito unanime e molto franco, sono finiti i delicati rapporti transfrontalieri tra Svizzera e Italia, i meccanismi della perequazione finanziaria tra Cantoni, i previsti tagli alla spesa della Confederazione e le strategie per la tutela e la promozione dell'italiano a livello nazionale.
Un capitolo importante della discussione è stato dedicato alla macchina organizzativa per la ministeriale OSCE, il grande vertice internazionale che accenderà i riflettori su Lugano il 3 e 4 dicembre 2026.
Al termine del vertice, il Consiglio di Stato ha espresso viva soddisfazione, ringraziando Cassis per questa importante occasione di dialogo diretto con Berna.