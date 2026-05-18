Il Consigliere federale Ignazio Cassis a Bellinzona. Canton Ticino

Vertice strategico a Bellinzona tra il Governo ticinese e il Consigliere federale Ignazio Cassis: sul tavolo i rapporti con l'Italia, il piano di risparmi di Berna e i preparativi per il grande vertice OSCE di Lugano.

Redazione blue News Swisstxt

Lunedì di confronti istituzionali per il Consiglio di Stato ticinese, che ha incontrato il Consigliere federale Ignazio Cassis per un ampio giro d'orizzonte sui temi caldi della politica cantonale e federale.

Al centro del colloquio, definito unanime e molto franco, sono finiti i delicati rapporti transfrontalieri tra Svizzera e Italia, i meccanismi della perequazione finanziaria tra Cantoni, i previsti tagli alla spesa della Confederazione e le strategie per la tutela e la promozione dell'italiano a livello nazionale.

Un capitolo importante della discussione è stato dedicato alla macchina organizzativa per la ministeriale OSCE, il grande vertice internazionale che accenderà i riflettori su Lugano il 3 e 4 dicembre 2026.

Al termine del vertice, il Consiglio di Stato ha espresso viva soddisfazione, ringraziando Cassis per questa importante occasione di dialogo diretto con Berna.