Caos al Forum economico Il CEO del WEF Børge Brende si dimette dopo le rivelazioni sullo scandalo Epstein

SDA

26.2.2026 - 12:55

Dimissioni per Børge Brende.
Dimissioni per Børge Brende.
Keystone

Il presidente e CEO del Forum economico mondiale (WEF), Børge Brende, ha annunciato le sue dimissioni, poche settimane dopo che il forum ha avviato un'indagine indipendente sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Lo riporta Reuters sul sito web.

,

Keystone-SDA, Redazione blue News

26.02.2026, 12:55

26.02.2026, 14:02

Le redini vanno ora, ad interim, ad Alois Zwinggi, attuale direttore generale, secondo quanto dichiarato dallo stesso WEF.

Brende ha annunciato la sua decisione in una dichiarazione a seguito delle rivelazioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, secondo cui il norvegese avrebbe avuto tre cene di lavoro con Epstein e anche comunicato con il finanziere pedofilo tramite e-mail e sms.

Sempre più pezzi grossi coinvolti. Le rivelazioni di Epstein mettono in difficoltà i vertici del WEF, che aprono un'inchiesta interna

Sempre più pezzi grossi coinvoltiLe rivelazioni di Epstein mettono in difficoltà i vertici del WEF, che aprono un'inchiesta interna

Lo stesso Brende ha spiegato: «Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di lasciare la carica di presidente e CEO del World Economic Forum». Gli ultimi otto anni sono stati estremamente gratificanti per lui. Ritiene che sia il momento giusto per il Forum per continuare il suo lavoro «senza distrazioni».

Il collegamento con il caso Epstein

È stato rivelato che ci sono più di 100 messaggi tra Brende e Epstein, comprese le e-mail in cui il norvegese concorda con le dichiarazioni del defunto pedofilo.

In un messaggio, ad esempio, il dimissionario CEO del WEF ha confermato l'opinione di Epstein secondo cui Davos potrebbe sostituire le Nazioni Unite.

L'ex ministro degli Esteri norvegese ha anche partecipato a diverse cene nella sua casa di New York, ma nel novembre 2025 aveva dichiarato pubblicamente di non aver mai avuto contatti con lui.

E, secondo i documenti ora pubblicati, Brende era anche a conoscenza dei precedenti penali di Epstein.

Il Consiglio di fondazione aveva precedentemente incaricato lo studio legale Homburger di Zurigo di condurre un'indagine indipendente. Secondo il WEF, questa è stata completata. I risultati non hanno rivelato «ulteriori preoccupazioni» che vadano oltre i fatti già noti.

