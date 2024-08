Una giornata sotto sopra RSI

Associazione Fondali Puliti del Ceresio (Asfopuce).

A Caslano si è tenuta sabato l'abituale pulizia dei fondali organizzata dall’ Per la prima volta quest’anno, assieme ai volontari, c’era anche una trentina di sub arrivati dalla Svizzera interna. Dal lago è stata tirata fuori ogni sorta di rifiuto. Pneumatici, teloni di plastica, ma anche tre biciclette, un monopattino e un telefono. Oggetti che cadono dalle barche o che vengono portati dai fiumi. Ma a preoccupare è ciò che non si vede."Il Ceresio è uno dei più inquinati proprio in relazione alle microplastiche… sicuramente abbiamo spazio di miglioramento», rileva Cristina Barzaghi.

