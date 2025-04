l classico umarell: un pensionato che cammina per la città con le braccia dietro alla schiena. archivio Ti-Press

Il Comune di Villasanta, in provincia di Monza, ha lanciato un'iniziativa che coinvolge gli anziani nel monitoraggio dei cantieri e del decoro urbano. Questa squadra di «umarell» contribuirà a migliorare la gestione delle risorse pubbliche.

In molte città è comune vedere anziani osservare attentamente i lavori nei cantieri, spesso con le braccia incrociate dietro la schiena. Questa immagine iconica ha ispirato il Comune di Villasanta, in provincia di Monza, a trasformare questa abitudine in un'opportunità produttiva.

Come riporta il sito «Leggo.it», infatti, il cosiddetto «progetto umarell» è stato ufficialmente avviato, coinvolgendo pensionati come sentinelle per monitorare il decoro pubblico.

Questi «umarell», termine emiliano divenuto ormai famoso e che indica un «omino» o «pensionato», si occuperanno di supervisionare cantieri, pulizia delle strade, marciapiedi e altre attività di manutenzione nel Paese.

Numerosi vantaggi

Secondo una nota del Comune, l'iniziativa dei volontari civici offre numerosi vantaggi: supporta l'operatività dell'amministrazione in tempi di carenza di personale, promuove la partecipazione civica e valorizza i cittadini desiderosi di contribuire al bene comune.

La squadra è composta da 8 pensionati, tutti con un passato lavorativo in ambito tecnico e con titoli di studio come diplomi o lauree. Questi volontari si divideranno le 6 zone in cui è suddiviso il paese per garantire una copertura efficace.

Per facilitare il loro lavoro, il Comune ha fornito un indirizzo e-mail per le segnalazioni, ma i volontari possono anche comunicare con l'Ufficio tecnico attraverso altri canali a loro scelta.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.