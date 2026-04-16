La Valle Onsernone è molto frequentata da persone che hanno la residenza principale e il domicilio fiscale altrove. A scapito delle risorse del Comune. KEYSTONE

Il Comune di Onsernone vorrebbe responsabilizzare i numerosi proprietari di case secondarie a contribuire ai servizi pubblici, anche dal punto di vista finanziario. Ma l'iniziativa non piace a tutti.

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Hai fretta? blue News riassume per te Il Comune di Onsernone sta cercando il dialogo con i proprietari di case secondarie, in quanto sta perdendo importanti entrate fiscali.

L'obiettivo è quello di promuovere l'impegno volontario per la salvaguardia dei servizi pubblici.

Durante una serata informativa c'è stato molto interesse, ma è stata in parte criticata perché si rivolgeva ai proprietari di case di vacanza.

A lungo termine, il Comune vuole anche attirare giovani residenti e affrontare i problemi economici della regione. Mostra di più

«Stiamo cercando di dialogare con i proprietari di case secondarie della valle», afferma il consigliere comunale di Onsernone Nadir Cortesi interpellato dall'agenzia di stampa Keystone-SDA.

Dato che sempre più compiti vengono spostati dal Cantone ai Comuni, questi ultimi devono cercare nuove soluzioni per mantenere i servizi pubblici più importanti della valle.

Dopotutto, con circa l'80% della popolazione che vive in due appartamenti, il Comune sta perdendo importanti entrate fiscali.

Si tratta di progetti in cui i proprietari di seconde case possono essere coinvolti su base volontaria. Quest'anno il Comune ha selezionato tre settori: i pompieri, la manutenzione e l'ampliamento dei sentieri escursionistici e la manutenzione dei defibrillatori.

Quest'ultimo comprende anche la formazione di volontari che possano intervenire rapidamente in caso di emergenza, come si legge sul sito web del Comune.

Sulla pagine è presente anche un codice QR per le donazioni. «Ogni contributo, indipendentemente dall'importo, è un segno importante di consapevolezza e partecipazione alla vita della valle», si legge.

Il denaro viene destinato direttamente a una delle aree menzionate.

Una lettera solo ai proprietari di case vacanza

Sabato scorso si è tenuta una serata informativa sull'iniziativa. La sala era piena fino all'inverosimile, dice Cortesi.

Ma ci sono anche proprietari di case secondarie che sono infastiditi dal fatto che la lettera con il motto «rafforzare il senso di comunità» sia arrivata solo a loro. Tutti dovrebbero dare una mano, anche i residenti permanenti, dice un proprietario di casa vacanze.

Il consigliere comunale risponde che in questa fase del progetto si è voluto dare ai proprietari di seconde case un contatto diretto con l'amministrazione comunale e uno spazio per le idee.

Coinvolgere i proprietari di case di vacanza nello sviluppo della valle è importante per loro, dato che molti di loro sono residenti di seconda o terza generazione e hanno forti legami con la regione.

«Per noi le donazioni vengono in secondo piano», spiega Cortesi, responsabile dell'istruzione, della salute pubblica e della pianificazione territoriale.

Il Consiglio comunale sta anche lavorando a una nuova strategia per attirare più giovani residenti. Ad esempio i nuovi arrivati potrebbero presto ricevere un contributo per un corso di italiano.

«Manca manodopera più che il denaro»

Come tutte le regioni periferiche, anche la sua valle è alle prese con difficoltà economiche, dice Cortesi. Onsernone ha la più bassa forza finanziaria di tutti i comuni del Cantone e questo su un'area di oltre 100 chilometri quadrati.

In confronto, la città di Zurigo copre ben 90 chilometri quadrati. «Ci manca la manodopera più che il denaro», spiega Cortesi.

Con questa iniziativa, il Comune vuole incanalare l'amore dei residenti per la valle in «canali concreti».