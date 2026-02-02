TicinoIl Consiglio di Stato si riunirà extra muros a Isone
Sara Matasci
2.2.2026
Il Comune di Isone ospiterà mercoledì 4 febbraio la riunione settimanale del Governo ticinese: si tratterà della terza delle quattro seduta extra muros programmate sul territorio ticinese, durante l’anno presidenziale del consigliere di Stato Norman Gobbi.
Dopo le prime due sedute extra muros, organizzate nel mese di maggio a Chiasso e nel mese di luglio a Bedretto – nei due punti estremi sull’asse nord-sud della geografia ticinese – il Consiglio di Stato si riunirà mercoledì 4 febbraio 2026 nel Comune di Isone, che ospita uno dei punti più orientali del Cantone.
Dopo un incontro di benvenuto con il Municipio di Isone, l'Esecutivo terrà la sua seduta ordinaria settimanale: al termine – indicativamente verso le 11.30, nella sala del Consiglio comunale – è previsto un momento di incontro con la popolazione locale.