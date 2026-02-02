  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Il Consiglio di Stato si riunirà extra muros a Isone

Sara Matasci

2.2.2026

Il Consiglio di Stato ticinese in trasferta da Bellinzona a Isone.
Il Consiglio di Stato ticinese in trasferta da Bellinzona a Isone.
KEYSTONE

Il Comune di Isone ospiterà mercoledì 4 febbraio la riunione settimanale del Governo ticinese: si tratterà della terza delle quattro seduta extra muros programmate sul territorio ticinese, durante l’anno presidenziale del consigliere di Stato Norman Gobbi.

Sara Matasci

02.02.2026, 10:08

Dopo le prime due sedute extra muros, organizzate nel mese di maggio a Chiasso e nel mese di luglio a Bedretto – nei due punti estremi sull’asse nord-sud della geografia ticinese – il Consiglio di Stato si riunirà mercoledì 4 febbraio 2026 nel Comune di Isone, che ospita uno dei punti più orientali del Cantone.

Dopo un incontro di benvenuto con il Municipio di Isone, l'Esecutivo terrà la sua seduta ordinaria settimanale: al termine – indicativamente verso le 11.30, nella sala del Consiglio comunale – è previsto un momento di incontro con la popolazione locale.

I più letti

Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?
Weekend segreto in Inghilterra per Lewis Hamilton e Kim Kardashian, scatta il gossip
Da Bianca Censori a Lady Gaga, da Nicki Minaj a Jennifer Lopez, ecco gli 11 più grandi scandali dei Grammy
Ecco i look più appariscenti e originali esibiti ai Grammy
Scontro tra uno scooter e un'auto a Castione, un uomo rischia la vita

Altre notizie

Dal 6 al 22 febbraio. Previsti disagi alla circolazione nei Grigioni a causa delle Olimpiadi

Dal 6 al 22 febbraioPrevisti disagi alla circolazione nei Grigioni a causa delle Olimpiadi

Grave incidente. Scontro tra uno scooter e un'auto a Castione, un uomo rischia la vita

Grave incidenteScontro tra uno scooter e un'auto a Castione, un uomo rischia la vita

Novità. L'uomo arrestato per la rapina a Sant’Antonino avrebbe compiuto anche quella di Cadenazzo

NovitàL'uomo arrestato per la rapina a Sant’Antonino avrebbe compiuto anche quella di Cadenazzo