Il Gran Consiglio al lavoro. Ti-Press

Il Gran Consiglio ticinese ha approvato il consuntivo 2024 con una maggioranza risicata e tra forti critiche, evitando così una seconda bocciatura consecutiva ma confermando una situazione finanziaria ancora fragile.

SwissTXT - La redazione fon

Il Gran Consiglio del Canton Ticino ha approvato il consuntivo 2024 con 40 voti a favore, 29 contrari e 11 astensioni. Queste ultime sono arrivate dai membri della Lega, mentre i voti contrari sono stati espressi da UDC, Più Donne, Verdi, Partito Socialista, MPS e Partito Comunista.

A garantire il via libera al documento sono stati i voti di PLR, Centro, Avanti con Ticino e Lavoro, Verdi Liberali e Helvetica, evitando così una seconda bocciatura dopo quella dell'anno scorso.

Durante la discussione in aula, non sono mancate critiche, in particolare durante la valutazione del Dipartimento delle istituzioni. Natalia Ferrara, ad esempio, ha auspicato un cambio alla guida del dipartimento, mentre Sabrina Gendotti ha parlato di un «teatro dell’assurdo» nel settore della giustizia nel 2024. Alla fine, il consuntivo del dipartimento è passato con 36 voti grazie all’appoggio di PLR e Centro. Il ministro leghista Norman Gobbi ha invece ricevuto un supporto tiepido dal suo stesso partito, con solo due voti favorevoli.

Anche la direttrice del DECS, Marina Carobbio, è stata criticata, soprattutto per quanto riguarda la scuola, ma il suo dipartimento è risultato quello con il miglior esito. Claudio Zali, invece, ha ricevuto solo domande specifiche e non è stato oggetto di critiche particolari.

«La situazione finanziaria rimane precaria»

Il bilancio 2024 si è chiuso con un disavanzo di 71,8 milioni di franchi, inferiore ai 130 milioni inizialmente previsti. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribadito che la situazione finanziaria rimane precaria, rendendo necessarie ulteriori misure correttive anche in futuro.

Già dalla prima giornata di dibattito, era chiaro che il documento non godeva di grande consenso, con PS, Verdi e UDC contrari.

In Commissione della Gestione erano stati presentati tre rapporti: uno di maggioranza, a firma di Fiorenzo Dadò, e due di minoranza da parte di PS-Verdi (Ivo Durisch) e UDC (Roberta Soldati e Tiziano Galeazzi).

Il direttore del Dipartimento delle finanze, Christian Vitta, ha rivolto un appello all'unità del Parlamento, esortando a salvaguardare l'immagine del Cantone. Ha ricordato che le sfide finanziarie non riguardano solo il Ticino, ma anche altri cantoni e la Confederazione, invitando tutti a lavorare insieme per costruire soluzioni concrete.