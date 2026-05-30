Intervento conclusoIl fiume Ticino riconquista il suo corso naturale in Alta Leventina
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30.5.2026 - 16:15
Si è concluso in Alta Leventina il progetto di rivitalizzazione del fiume Ticino, nel tratto compreso tra Airolo e Rodi.
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30.05.2026, 16:15
30.05.2026, 16:40
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L’intervento, riporta la RSI, è stato presentato ad Ambrì e segna la fine di un percorso avviato nel 2015, nell’ambito delle misure compensative previste per il rinnovo della concessione legata allo sfruttamento delle acque del Ritom.
I lavori, iniziati nel 2023, hanno richiesto un investimento di circa 8 milioni di franchi. L’obiettivo era duplice: aumentare la sicurezza delle aree edificabili e restituire al fiume spazi più ampi e naturali. Parallelamente, il progetto ha permesso di migliorare la qualità degli ambienti acquatici e di valorizzare il paesaggio lungo il corso del Ticino.
Tra gli interventi più significativi figura la realizzazione a Piotta di un bacino di demodulazione con una capacità di 100’000 metri cubi. A questo si aggiungono diverse opere di protezione e rinaturazione lungo il fiume. Per accompagnare la scoperta del territorio è stato inoltre allestito un sentiero tematico, arricchito da undici pannelli informativi.