Immagine d'illustrazione archivio KEYSTONE

Si tratta di un 21enne che è attivo come volontario in un corpo del Luganese, il quale è stato arrestato venerdì 3 aprile e ora si trova al carcere della Farera.

Un'importante svolta ha caratterizzato le indagini sui roghi che hanno colpito il Malcantone a fine marzo. Come reso noto ieri, le forze dell'ordine hanno infatti arrestato un giovane di 21 anni di nazionalità italiana.

Ma non è l'unica novità e non la più interessante: dalle verifiche effettuate dal «Corriere del Ticino» è infatti emerso un dettaglio di rilievo: il sospettato presta servizio come pompiere volontario in un corpo del Luganese.

Come spiega il quotidiano, la sequenza degli eventi aveva destato sospetti già dalle prime battute.

Il 28 marzo, lo ricordiamo, era scoppiato un incendio a Caslano in via Torrazza. E poi, a distanza di soli due giorni, le fiamme si erano sviluppate a Ponte Tresa in via Ronchi. La temporalità ravvicinata dei due episodi ha spinto la procura a indagare a fondo.

Non si esclude l'estensione delle indagini ad altri episodi

Le autorità hanno coordinato i lavori sotto la guida del procuratore pubblico Simone Barca. Venerdì 3 aprile è poi scattato l'arresto del giovane residente nel Luganese, che è ora detenuto presso il carcere della Farera. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nel frattempo convalidato la misura restrittiva della libertà personale.

Le accuse mosse al giovane riguardano l'incendio intenzionale e il danneggiamento. L'inchiesta è gestita dalla Polizia cantonale con il supporto della Polizia Malcantone Ovest.

Gli investigatori non escludono di estendere le indagini ad altri episodi. Rimane valida la presunzione di innocenza per l'indagato fino a una sentenza definitiva.