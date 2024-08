Il Municipio di Bioggio Tipress

Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso la sospensione dalla carica di membro di Municipio e di dindaco del Comune di Bioggio di Eolo Alberti, accogliendo anche la sua richiesta in questo senso. La conduzione del collegio è affidata al vice-sindaco.

sam Sara Matasci

In un comunicato stampa, il Governo cantonale informa che la procuratrice pubblica Chiara Borelli l'ha informato dell’apertura di un’istruzione penale a carico di Alberti per le ipotesi di reato di appropriazione indebita e amministrazione infedele aggravata.

Lo stesso ormai ex sindaco, con scritto al Consiglio di Stato del 16 agosto tramite il suo legale, ha chiesto di essere sospeso dalle sue funzioni, data la pendenza dell’esposta istruzione penale.

Nella nota viene piegato che, «secondo l’art. 198 cpv. 1 LOC, se un membro del Municipio è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. La sospensione in base a questo articolo non è una sanzione in senso stretto, bensì ha natura essenzialmente cautelare e ha lo scopo di proteggere gli interessi del Comune e la dignità della carica dai pregiudizi che possono derivare dall’apertura e dalla pendenza di procedimenti penali a carico di membri dell’Esecutivo comunale».

Viste le ipotesi di reato nell’istruzione penale in corso, come anche richiesto dall’interessato, Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto necessario sospendere Eolo Alberti dalla carica di membro del Municipio e di sindaco del Comune di Bioggio, fino al chiarimento definitivo della sua situazione a livello penale.

«Ciò salvaguardata la presunzione di innocenza a suo favore», conclude il comunicato.