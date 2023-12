I ringraziamenti del Governo a Marco Solari. Canton Ticino

Il presidente onorario del Locarno film Festival Marco Solari è stato ricevuto ufficialmente mercoledì a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona.

L’incontro ha permesso al Consiglio di Stato di esprimere la propria gratitudine, e quella della politica ticinese, per i significativi risultati ottenuti dall’illustre ospite durante la propria lunga carriera nel campo della promozione culturale e del turismo.

Sono stati ricordati la direzione dell’Ente Ticinese per il Turismo, l’incarico come delegato del Consiglio Federale per le celebrazioni dei 700 anni della Confederazione e il periodo come Presidente operativo del Locarno film Festival, dal 2000 al 2023.

Swisstxt