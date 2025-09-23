  1. Clienti privati
Sanità Il Governo ticinese «deplora» l'aumento dei premi di cassa malati

Swisstxt

23.9.2025 - 16:18

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Keystone

«Una decisione che il Governo ticinese stigmatizza e che evidenzia una volta di più come il sistema sia giunto ai suoi limiti».

SwissTXT

23.09.2025, 16:18

23.09.2025, 16:23

L’oggetto del contendere, va da sé, è l’ennesimo aumento dei premi di cassa malati annunciati dall’UFSP, che vedono un aumento del premio medio mensile a livello nazionale del 4,4%, mentre in Ticino – nuovamente il cantone con l’aumento maggiore – si arriva addirittura a un +7,1%.

L'Esecutivo, che spiega gli aumenti ticinesi con la densità dei fornitori di prestazione, i volumi delle prestazioni effettuate e dalla struttura demografica, «richiama ogni attore del sistema alla propria responsabilità nel contenere i costi sanitari».

