Investimento? Il Governo vuole comprare la società «Alloggi Ticino» per quasi 10 milioni

Swisstxt

21.8.2025 - 10:10

Una veduta su Lugano
TiPress

Il Consiglio di Stato propone giovedì l’acquisizione di Alloggi Ticino SA per rafforzare la politica cantonale dell’alloggio.

SwissTXT

21.08.2025, 10:10

21.08.2025, 11:07

L’operazione da 9.4 milioni di franchi mira a sostenere l’offerta di abitazioni a pigione moderata.

La società è stata fondata nel 1987 per promuovere l’edilizia residenziale economica e contrastare la speculazione immobiliare.

L’azionariato è oggi composto da partner istituzionali e privati; il Cantone Ticino, già azionista di maggioranza relativa, detiene attualmente il 38% della società, proprietaria di una quarantina di immobili a pigione moderata distribuiti su tutto il territorio.

