Investimento?Il Governo vuole comprare la società «Alloggi Ticino» per quasi 10 milioni
Swisstxt
21.8.2025 - 10:10
Il Consiglio di Stato propone giovedì l’acquisizione di Alloggi Ticino SA per rafforzare la politica cantonale dell’alloggio.
SwissTXT
21.08.2025, 10:10
21.08.2025, 11:07
Swisstxt
L’operazione da 9.4 milioni di franchi mira a sostenere l’offerta di abitazioni a pigione moderata.
La società è stata fondata nel 1987 per promuovere l’edilizia residenziale economica e contrastare la speculazione immobiliare.
L’azionariato è oggi composto da partner istituzionali e privati; il Cantone Ticino, già azionista di maggioranza relativa, detiene attualmente il 38% della società, proprietaria di una quarantina di immobili a pigione moderata distribuiti su tutto il territorio.