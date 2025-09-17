  1. Clienti privati
News Il Gran Consiglio stralcia la blacklist

Swisstxt

17.9.2025 - 19:19

Era stata introdotta nel 2012 e sospesa nel 2020 durante la pandemia di Covid-19:la lista nera che permetteva di sospendere le prestazioni mediche alle persone che non volevano pagare i premi di cassa malati o che non si presentavano ai colloqui con i servizi sociali.

SwissTXT

17.09.2025, 19:19

Ma oggi il Gran Consiglio ticinese ha chiuso questo capitolo:dopo lunga discussione è stata accolta l'iniziativa socialista che ne chiedeva l’abolizione. Con 42 voti contro 37 è stato approvato il rapporto di minoranza. Respinto per due voti quello di maggioranza che chiede di riattivare la blacklist. Ora il Consiglio di Stato è chiamato a cancellarla del tutto.

