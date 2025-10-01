Pesca high-techIl Live Sonar vietato per 3 anni nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa
1.10.2025 - 15:20
Nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa per 3 anni sarà vietata la pesca con la tecnologia Live Sonar. Lo comunica mercoledì il Cantone.
Resta consentito l’uso degli ecoscandagli tradizionali.
La pesca con strumenti Live Sonar è al centro di un dibattito tra pescatori e autorità sul delicato equilibrio tra progresso tecnologico, esperienza naturalistica e tutela delle popolazioni ittiche da sfruttamenti eccessivi.
La Commissione Italo-Svizzera per la Pesca esprime preoccupazione e continuerà a monitorare l’evoluzione tecnologica per garantire uno sviluppo equilibrato dell’attività di pesca.