Pesca high-tech Il Live Sonar vietato per 3 anni nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa

Swisstxt

1.10.2025 - 15:20

Pesca con tecnologia Live Sonar
Pesca con tecnologia Live Sonar
Dipartimento del Territorio

Nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa per 3 anni sarà vietata la pesca con la tecnologia Live Sonar. Lo comunica mercoledì il Cantone.

SwissTXT

01.10.2025, 15:20

01.10.2025, 15:28

Resta consentito l’uso degli ecoscandagli tradizionali.

La pesca con strumenti Live Sonar è al centro di un dibattito tra pescatori e autorità sul delicato equilibrio tra progresso tecnologico, esperienza naturalistica e tutela delle popolazioni ittiche da sfruttamenti eccessivi.

La Commissione Italo-Svizzera per la Pesca esprime preoccupazione e continuerà a monitorare l’evoluzione tecnologica per garantire uno sviluppo equilibrato dell’attività di pesca.

