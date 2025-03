A Lugano non è estate senza il LongLake Tipress

Anche gli organizzatori steccano, non solo i suonatori e i cantanti. Ha infatti sollevato critiche il bando del LongLake di Lugano per i musicisti svizzeri.

Swisstxt

Stavolta viene specificato il cachet: 400 franchi più hotel e catering per gli artisti fuori Ticino e la stessa cifra, ma senza vitto e alloggio, per i residenti.

Cifra fissa anche per i gruppi? Non si capisce.

Zeno Gabaglio, musicista, critica la poca chiarezza e il compenso basso. «Il bando per i candidati non era chiarissimo perché non si capiva se quella cifra era da intendersi per singola persona o per gruppo. Ma da quello che sembra, la cifra fissa era un invito ai gruppi. Questo avrebbe significato delle paghe molto al di sotto dei limiti non tanto della scena musicale, ma dei limiti di legge», ha dichiarato ai microfoni della RSI.

Da parte loro, gli organizzatori si dicono rammaricati: «Ci dispiace tantissimo per questi fraintendimenti. Abbiamo avuto una comunicazione probabilmente lacunosa su quello che è il target di questo bando. Un target che prende le origini da Palco ai giovani, per cui è molto orientato a chi è alla prima esperienza. Evidentemente è molto diverso dal tipo di ingaggio che facciamo per i contratti ordinari», ha detto dal canto suo, sempre all'emittente di Comano, Claudio Chiapparino, direttore della Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano.