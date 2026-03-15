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Maltempo Nevicate intense in Ticino: strade chiuse e disagi alla viabilità

Swisstxt

15.3.2026 - 09:04

Il colpo di coda dell'inverno, disagi nella Svizzera italiana
Il colpo di coda dell'inverno, disagi nella Svizzera italiana
Keystone

La neve abbondante nelle valli alte del Locarnese e in Leventina provoca alberi caduti, interruzioni di corrente e diverse chiusure stradali.

Redazione blue News

15.03.2026, 09:04

15.03.2026, 10:39

A sud delle Alpi le forti nevicate stanno creando diversi problemi, in particolare nelle valli più elevate del Locarnese e in Leventina. La caduta di alcuni alberi ha ostacolato il traffico e in varie zone si segnalano anche interruzioni nella rete elettrica.

Le difficoltà riguardano anche la viabilità principale. Il passo del Sempione, lungo l'autostrada A9, è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Per ragioni di sicurezza restano sbarrate anche le strade tra Villa Bedretto e All'Acqua e tra Bedretto e Ronco.

Viasuisse informa inoltre di altre chiusure: la strada cantonale a Ghirone, Via Paudo a Bellinzona, il collegamento tra Monte Brè e Locarno Monti, il tratto cantonale tra Piazzogna e Indemini nel Gambarogno.

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