Nevicate intense in Ticino: strade chiuse e disagi alla viabilità

Il colpo di coda dell'inverno, disagi nella Svizzera italiana Keystone

La neve abbondante nelle valli alte del Locarnese e in Leventina provoca alberi caduti, interruzioni di corrente e diverse chiusure stradali.

Redazione blue News Swisstxt

A sud delle Alpi le forti nevicate stanno creando diversi problemi, in particolare nelle valli più elevate del Locarnese e in Leventina. La caduta di alcuni alberi ha ostacolato il traffico e in varie zone si segnalano anche interruzioni nella rete elettrica.

Le difficoltà riguardano anche la viabilità principale. Il passo del Sempione, lungo l'autostrada A9, è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Per ragioni di sicurezza restano sbarrate anche le strade tra Villa Bedretto e All'Acqua e tra Bedretto e Ronco.

Viasuisse informa inoltre di altre chiusure: la strada cantonale a Ghirone, Via Paudo a Bellinzona, il collegamento tra Monte Brè e Locarno Monti, il tratto cantonale tra Piazzogna e Indemini nel Gambarogno.