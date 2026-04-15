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Grigioni Il podestà di Poschiavo Giovanni Jochum lascia dopo otto anni

SDA

15.4.2026 - 16:39

Il podestà di Poschiavo, Giovanni Jochum, non si ripresenta per un terzo mandato. Per otto anni è stato al timone del Comune di 3'500 abitanti.
Il podestà di Poschiavo, Giovanni Jochum, non si ripresenta per un terzo mandato. Per otto anni è stato al timone del Comune di 3'500 abitanti.
Keystone

L'attuale podestà del Comune di Poschiavo, Giovanni Jochum, ha confermato a Keystone-ATS che non si ripresenterà per un terzo mandato. Il 62enne è in carica dal 2019 e terminerà la sua carriera nella politica comunale a fine 2026.

Keystone-SDA

15.04.2026, 16:39

15.04.2026, 16:47

«Ho voluto comunicarlo ora all'interno del Consiglio comunale, dell'amministrazione e dei vari gruppi di lavoro per una questione di trasparenza in vista del rinnovo del Gran Consiglio a metà giugno», ha spiegato il podestà.

Dal 2018 Jochum siede nel parlamento cantonale nelle file del PLR. A giugno si ripresenterà per un ulteriore mandato a Coira, cosciente che la rinuncia alla poltrona di sindaco potrebbe costargli dei voti.

Confermando già ora il suo ritiro, Jochum vuole anche dare la possibilità ai partiti e alla popolazione di avere abbastanza tempo per trovare un successore. Il termine per inoltrare le candidature scade il 3 agosto, mentre le elezioni si terranno il 27 settembre.

Quattro anni fa non si era presentato nessuno all'infuori di Jochum per la poltrona di sindaco.

Un'esperienza «positiva e impegnativa»

L'elezione di Jochum nel 2018 era stata descritta come un terremoto politico per la valle italofona. Con oltre il 62% di voti aveva superato l'allora podestà Alessandro Della Vedova. L'elezione del liberale aveva interrotto un ciclo durato 80 anni nei quali il podestà è sempre stato PDC (oggi il Centro).

A otto anni di distanza Jochum descrive la sua esperienza a capo del Comune di Poschiavo «positiva, interessante, variegata e impegnativa».

«Penso di aver potuto dare un contributo positivo allo sviluppo del Comune», continua il podestà. Il coronamento di questo capitolo della vita politica potrebbe arrivare in autunno con l'accettazione in votazione della pianificazione locale, una questione che tiene banco da oltre un decennio.

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