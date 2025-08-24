  1. Clienti privati
Bellinzona Il ponte tibetano ha una nuova area di ristoro

24.8.2025 - 15:34

Fondazione San Defendente

Al ponte tibetano Carasc a Bellinzona c'è ora una nuova area di ristoro.

L'inaugurazione è avvenuta sabato, con la consegna delle chiavi da parte della Fondazione San Defendente all'Ente autonomo Carasc.

La fondazione, proprietaria dei terreni su cui poggia la spalla «sementinese» del ponte, ha ideato e progettato l'area, d'intesa con la Fondazione Curzútt-San Barnárd, che ne ha curato la direzione lavori.

Il finanziamento dell'opera, pari a circa 200'000 franchi, sarà garantito dalla Fondazione San Defendente stessa, col sostegno dlla Città di Bellinzona e dell'Ente regionale di sviluppo Bellinzona e Valli.

