Film Festival Il poster del Locarno Kids nasce a scuola

Swisstxt

5.2.2026 - 09:59

Il Locarno Film Festival apre alle scuole elementari e medie ticinesi la possibilità di disegnare il manifesto di Locarno Kids.

Il futuro del Locarno Film festival
Il futuro del Locarno Film festival
Locarno Film Festival

Redazione blue News

05.02.2026, 09:59

05.02.2026, 10:22

Il poster scelto, fa sapere la kermesse in riva al Verbano, che terrà la sua 79esima edizione dal 5 al 15 agosto 2026, sarà protagonista della prossima edizione del Festival e la classe vincitrice potrà seguire tutte le proiezioni dedicate ai più giovani con un abbonamento speciale.

Sarà inoltre invitata a una proiezione speciale durante la quale il manifesto sarà presentato al pubblico.

Il termine d’inoltro delle proposte è fissato per il 30 aprile 2026. Maggiori dettagli sul concorso su Locarnofestival.ch/kids.

