Il Locarno Film Festival apre alle scuole elementari e medie ticinesi la possibilità di disegnare il manifesto di Locarno Kids.
Il poster scelto, fa sapere la kermesse in riva al Verbano, che terrà la sua 79esima edizione dal 5 al 15 agosto 2026, sarà protagonista della prossima edizione del Festival e la classe vincitrice potrà seguire tutte le proiezioni dedicate ai più giovani con un abbonamento speciale.
Sarà inoltre invitata a una proiezione speciale durante la quale il manifesto sarà presentato al pubblico.
Il termine d’inoltro delle proposte è fissato per il 30 aprile 2026. Maggiori dettagli sul concorso su Locarnofestival.ch/kids.