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Grigioni Il rogo boschivo a Brusio è sotto controllo

SDA

12.4.2026 - 13:02

Nelle operazioni sono stati impiegati anche elicotteri civili e dell'esercito. (Foto simbolica)
Nelle operazioni sono stati impiegati anche elicotteri civili e dell'esercito. (Foto simbolica)
Keystone

L'incendio boschivo divampato martedì a Brusio, nei Grigioni, è attualmente sotto controllo. Ieri, sabato, sono proseguite le operazioni di spegnimento dei focolai residui, ha indicato oggi all'agenzia Keystone-ATS il sindaco del comune Pietro Della Cà.

Keystone-SDA

12.04.2026, 13:02

12.04.2026, 14:19

Già venerdì le squadre d'intervento, supportati anche da elicotteri, erano impegnate nella ricerca degli ultimi focolai ancora attivi.

Secondo la polizia cantonale dei Grigioni, l'allarme è stato lanciato martedì alle 15:00. Già il giorno seguente le fiamme erano state in gran parte contenute, mentre giovedì era stato confermato che il rogo non si stava più propagando.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia cantonale, il rogo sarebbe partito da un focolare autorizzato per lo smaltimento di scarti di legname, sfuggito al controllo a causa della prolungata siccità e del vento.

Per non ostacolare le operazioni di spegnimento, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) aveva disposto una chiusura straordinaria dello spazio aereo, inizialmente fino a giovedì sera e successivamente prorogata fino a ieri sera.

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