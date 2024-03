L'oncologo ticinese Franco Cavalli in un'immagine d'archivio. © Ti-Press / Alessandro Crinari

Il 7 aprile a San Diego l'oncologo ticinese Franco Cavalli riceverà un importante riconoscimento internazionale per l'insieme del suo lavoro. Lo riporta la RSI.

L'American Association for Cancer Research quel giorno - in occasione dell'apertura del suo congresso annuale - attribuirà al ticinese il suo «Award for Lifetime Achievement».

Il decano della Facoltà di scienze biomediche dell'USI Giovanni Pedrazzini in un comunicato afferma: «Tutto il Ticino della ricerca deve essere molto orgoglioso di questo importantissimo riconoscimento: in pochi in Svizzera hanno ricevuto onorificenze scientifiche di questo valore».

Al congresso parteciperanno oltre 20.000 ricercatori: si tratta del principale appuntamento annuale mondiale. Cavalli terrà un discorso di ringraziamento e una lezione magistrale in cui parlerà dei risultati ottenuti durante la sua carriera e delle sue prospettive su come strutturare, in futuro, la ricerca contro il cancro.