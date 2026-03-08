Immagine d'illustrazione KEYSTONE

La popolazione ticinese ha bocciato l'iniziativa dell'MPS contro il dumping salariale con il 56,17% di «no».

Interpellato dalla RSI, il promotore dell'iniziativa Matteo Pronzini ha commentato: «I problemi che noi abbiamo posto, ovvero una riduzione degli stipendi e una grande discriminazione salariale tra uomini e donne, rimangono».

Lo stesso promette ancora battaglia affinché «questo Cantone non si trasformi in un cantone di poveri».

Secondo il leghista Andrea Censi, una delle voci dei contrari, «il popolo ticinese ha capito che questa non era una soluzione».

Dumping salariale, «importanti costi ricorrenti per l’ente pubblico con un sì»

In merito ha preso posizione, in una nota, anche il Consiglio di Stato ticinese, il quale dice di accogliere con soddisfazione la decisione della cittadinanza ticinese, commentando che «l’applicazione di quanto proposto avrebbe comportato un aumento sensibile della burocrazia e importanti costi ricorrenti per l’ente pubblico, in un periodo in cui le finanze cantonali sono già particolarmente sotto pressione, senza reali benefici per il nostro mercato del lavoro».

Secondo il Governo il voto odierno conferma che, secondo la popolazione ticinese, gli strumenti attuali a tutela dei diritti di chi lavora nel Cantone e i meccanismi del partenariato sociale sono adeguati e funzionano.

L'Esecutivo conferma inoltre «l'impegno per la difesa della legalità e della correttezza sul mercato del lavoro, dimostrato dal fatto che il Ticino, già oggi, è il Cantone con il tasso di verifiche di gran lunga più alto della Svizzera, che si attesta tra il 25 e il 30% delle aziende rispetto a un obiettivo nazionale che oscilla fra il 3 e il 5% nei settori non coperti da contratti collettivi».

«Ruolo della SSR ampiamente riconosciuto ed esce rafforzato dal voto»

Il Consiglio di Stato si è espresso, nel comunicato stampa, anche sul voto ticinese sull'iniziativa SSR, che è stata bocciata dal 53,29% dei votanti del Cantone.

Bellinzona, che si era schierata contro la proposta, dice ovviamente di accogliere con soddisfazione il voto odierno «nella convinzione che una così drastica riduzione del canone radiotelevisivo avrebbe impedito alla SSR di continuare a svolgere in modo soddisfacente il proprio mandato di servizio pubblico in tutte le regioni linguistiche e geografiche del nostro Paese».

A suo avviso, «il ruolo centrale svolto oggi dalla SSR a favore della formazione della cittadinanza, del dibattito pubblico, e – non da ultimo – della coesione nazionale è ampiamente riconosciuto ed esce rafforzato dal voto».

Il Consiglio di Stato considera la decisione popolare odierna, che conferma quella del 2018 in relazione all’iniziativa «No Billag», come una chiara indicazione in vista dei prossimi anni.

L'Esecutivo conclude dicendo che seguirà ora con particolare attenzione le conseguenze della riorganizzazione che sarà adottata dalla SSR in applicazione del progetto SRG SSR Enavant – che fa seguito alla decisione del Consiglio federale di ridurre il canone a 300 franchi, che obbligherà la SSR a risparmiare 270 milioni di franchi entro il 2029 – con l’obiettivo di limitare il più possibile le conseguenze negative per la RSI e per il nostro Cantone.