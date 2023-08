Il Ticino non è tra i cantoni che metteranno a disposizione nuovi posti, perché già accoglie più richiedenti asilo di quanto previsto inizialmente.

Norman Gobbi (immagine d'archivio). © Ti-Press / Pablo Gianinazzi

«I 350 posti sono diventati 650 con la costruzione di nuovi alloggi vicino alla stazione di Chiasso, stiamo già dando abbastanza» dice alla RSI il Consigliere di Stato Norman Gobbi.

C’è poi il centro federale in costruzione in zona Pasture, per il quale i comuni si sono opposti a utilizzare come alloggi gli uffici amministrativi.

«Bisognerà trovare una soluzione perché, a mio modo di vedere, la situazione dell’asilo non migliorerà nei prossimi anni», afferma Gobbi.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia aveva annunciato venerdì che verranno messi a disposizione da Cantoni, città e comuni 1800 posti aggiuntivi per i richiedenti asilo, riporta l'emittente di Comano, in modo da fare fronte alla pressione migratoria.

Swisstxt / Red