Alberto Petruzzella. RSI/Keystone

«Considerando che si parlava del taglio di 10'000 posti di lavoro in tutta la Svizzera, sapere che saranno solo 3'000, di cui la maggior parte a Zurigo, per noi è un sollievo».

Così Alberto Petruzzella, presidente dell'Associazione bancaria ticinese, che ai microfoni della RSI ha commentato i dettagli rivelati giovedì sull'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS.

La misura toccherà, seppure in misura minore, anche il Ticino. Ma si tratta di una procedura che durerà anni, in cui «ci si potrà preparare e intervenire anche con delle formazioni». Si parla dunque anche di riqualifica professionale per trovare un nuovo posto.

Swisstxt