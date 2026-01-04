Una volta ancora tutti in colonna al San Gottardo. sda

Dopo la giornata difficile di sabato, quando tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo si era creata una coda di 15 chilometri, la situazione domenica è meno intensa.

Sullo stesso tratto di A2, alle 10.55, si registrano colonne di 7 km con attese fino a 1 ora 10 minuti.

Alle 12h00 i chilometri sono saliti a 9, con tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti circa.

Si tratta del terzo giorno di fila in cui si registrano lunghe attese al portale di Airolo.

Sabato, giova ricordare che il picco è stato raggiunto verso le 16h00 con 15 km per 2 ore e mezza di colonna, che solo dopo le 2h00 di domenica mattina si è esaurita.

Venerdì si sono raggiunti i 9 chilometri, per un'ora e mezza d'attesa.

Poiché il passo del Gottardo è chiuso per la stagione invernale, in questi casi viene consigliato agli automobilisti di optare per la A13 del San Bernardino.