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Dal 7 giugno al 5 luglio Problemi per i vacanzieri, soppresso il treno da Stabio a Malpensa

Swisstxt

29.5.2026 - 11:46

Da Stabio circoleranno dei bus sostitutivi: i viaggiatori dovranno calcolare tempi di percorrenza più lunghi (foto d'archivio).
Da Stabio circoleranno dei bus sostitutivi: i viaggiatori dovranno calcolare tempi di percorrenza più lunghi (foto d'archivio).
KEYSTONE

Tempi di percorrenza più lunghi per i vacanzieri che raggiungono l'aeroporto di Malpensa col treno: dal 7 giugno al 5 luglio 2026 saranno soppressi tutti i collegamenti TILO S40 e S50 tra Stabio, Varese e lo scalo milanese.

Redazione blue News

29.05.2026, 11:46

29.05.2026, 12:53

Il provvedimento, ha comunicato venerdì TILO, è dovuto a lavori di potenziamento infrastrutturale svolti dalla Rete ferroviaria italiana.

Sarà operativo un bus sostitutivo che ogni 30 minuti collegherà Stabio a Gallarate, con tutte le fermate intermedie delle linee S40 e S50.

Ogni ora circolerà inoltre un bus diretto tra Stabio e l’aeroporto, senza fermate intermedie.

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