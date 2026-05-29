Dal 7 giugno al 5 luglioProblemi per i vacanzieri, soppresso il treno da Stabio a Malpensa
Swisstxt
29.5.2026 - 11:46
Tempi di percorrenza più lunghi per i vacanzieri che raggiungono l'aeroporto di Malpensa col treno: dal 7 giugno al 5 luglio 2026 saranno soppressi tutti i collegamenti TILO S40 e S50 tra Stabio, Varese e lo scalo milanese.
Redazione blue News
29.05.2026, 11:46
29.05.2026, 12:53
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Il provvedimento, ha comunicato venerdì TILO, è dovuto a lavori di potenziamento infrastrutturale svolti dalla Rete ferroviaria italiana.
Sarà operativo un bus sostitutivo che ogni 30 minuti collegherà Stabio a Gallarate, con tutte le fermate intermedie delle linee S40 e S50.
Ogni ora circolerà inoltre un bus diretto tra Stabio e l’aeroporto, senza fermate intermedie.