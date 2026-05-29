Da Stabio circoleranno dei bus sostitutivi: i viaggiatori dovranno calcolare tempi di percorrenza più lunghi (foto d'archivio). KEYSTONE

Tempi di percorrenza più lunghi per i vacanzieri che raggiungono l'aeroporto di Malpensa col treno: dal 7 giugno al 5 luglio 2026 saranno soppressi tutti i collegamenti TILO S40 e S50 tra Stabio, Varese e lo scalo milanese.

Redazione blue News Swisstxt

Il provvedimento, ha comunicato venerdì TILO, è dovuto a lavori di potenziamento infrastrutturale svolti dalla Rete ferroviaria italiana.

Sarà operativo un bus sostitutivo che ogni 30 minuti collegherà Stabio a Gallarate, con tutte le fermate intermedie delle linee S40 e S50.

Ogni ora circolerà inoltre un bus diretto tra Stabio e l’aeroporto, senza fermate intermedie.