gr.ch

Durante un pattugliamento nella zona industriale di Ilanz, venerdì sera due agenti di polizia hanno cercato di fermare e controllare un'autovettura.

SwissTXT Swisstxt

A quel punto, l’auto sospetta ha accelerato e si è sottratta al controllo. Dopo diversi chilometri di inseguimento e nonostante i segnali di avvertimento della polizia, l'autovettura in fuga è stata fermata da un'altra pattuglia in un posto di blocco.

Il conducente diciottenne si è reso colpevole di diverse violazioni della legge sulla circolazione e gli sono stati prescritti esami del sangue e delle urine.

Il veicolo è stato sequestrato e il conducente sarà denunciato alla Procura dei Grigioni.