  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Fermato un 18enne alla guida di un'auto sospetta dopo un inseguimento a Ilanz

Swisstxt

14.9.2025 - 16:52

gr.ch

Durante un pattugliamento nella zona industriale di Ilanz, venerdì sera due agenti di polizia hanno cercato di fermare e controllare un'autovettura.

SwissTXT

14.09.2025, 16:52

14.09.2025, 18:20

A quel punto, l’auto sospetta ha accelerato e si è sottratta al controllo. Dopo diversi chilometri di inseguimento e nonostante i segnali di avvertimento della polizia, l'autovettura in fuga è stata fermata da un'altra pattuglia in un posto di blocco.

Il conducente diciottenne si è reso colpevole di diverse violazioni della legge sulla circolazione e gli sono stati prescritti esami del sangue e delle urine.

Il veicolo è stato sequestrato e il conducente sarà denunciato alla Procura dei Grigioni.

I più letti

«Striscia la notizia» verso la cancellazione definitiva
Ecco come Migros aggira il divieto di apertura la domenica
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Ecco di cosa sarebbe morta la regina Elisabetta e qual è stato il suo ultimo desiderio
Barbara D'Urso a Ballando tra le Stelle: «Una scelta psicologicamente difficile»

Altre notizie

Sul Passo del San Bernardino. Mesolcina, il lupo preda una vitella

Sul Passo del San BernardinoMesolcina, il lupo preda una vitella

Grigioni. Cade in una curva a Martina, ferito un motociclista

GrigioniCade in una curva a Martina, ferito un motociclista

Partiti. Piero Marchesi riconfermato presidente dell'UDC ticinese

PartitiPiero Marchesi riconfermato presidente dell'UDC ticinese