Grigioni Si rovescia un'autocisterna a Ilanz, il diesel non fuoriesce

Swisstxt

11.10.2025 - 12:28

Il veicolo ribaltato
polizia Grigioni

Un'autocisterna con 4'000 litri di diesel si è rovesciata su un fianco affrontando una rotonda, verso le 15.45 di venerdì a Ilanz.

11.10.2025, 12:37

Il 44enne conducente è rimasto illeso, comunica la polizia grigionese, e non c'è stato inquinamento, ma solo disagi per gli automobilisti fino al recupero del mezzo pesante grazie a una gru.

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

