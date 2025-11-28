  1. Clienti privati
Grigioni Impianti di risalita sotto pressione nonostante i ricavi

Swisstxt

28.11.2025 - 16:59

San Bernardino
San Bernardino
RSI

Il boom dei ricavi non basta: le funivie grigionesi devono fare i conti con costi in crescita che frenano gli investimenti.

SwissTXT

28.11.2025, 16:59

28.11.2025, 17:13

Il settore degli impianti di risalita grigionesi attraversa una fase positiva dal punto di vista dei ricavi, ma deve affrontare una crescita dei costi che mette sotto pressione la capacità di investimento.

Lo indica in una nota l’associazione di categoria Bergbahnen Graubünden (BBGR). È quanto emerso dalla 75esima Assemblea generale delle BBGR, tenutasi sotto la presidenza di Markus Moser, confermato all’unanimità per un nuovo mandato, precisa il comunicato.

«Il settore è in un momento di forte rendimento, ma non possiamo adagiarci», ha avvertito Moser. «I costi aumentano mentre i ricavi stagnano: servono efficienza e più soluzioni settoriali».

