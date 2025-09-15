TicinoSono 2'034 le firme per chiedere di mantenere le Cave di Arzo quale luogo di cultura
Sono 2'034 le firme per mantenere le Cave di Arzo come luogo di incontro e cultura.
La petizione è stata consegnata lunedì alla cancelleria comunale di Mendrisio dal consigliere comunale Elia Agostinetti, primo firmatario.
I firmatari chiedono al Municipio e al Consiglio di Stato di proteggere l'anima delle Cave come «spazio di aggregazione sociale e culturale, in una società sempre più segnata dall'atomizzazione del collettivo».
La petizione, lanciata online, segue un ricorso al Governo di due privati contro le manifestazioni di luglio. Il Consiglio di Stato aveva revocato l'effetto sospensivo, in attesa di decidere nel merito.