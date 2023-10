Keystone

È ufficiale: in Ticino il prossimo 19 novembre correranno in cinque all'elezione di ballottaggio del Consiglio degli Stati.

Si tratta di Greta Gysin (Verdi), Fabio Regazzi (Centro), Marco Chiesa (Lega dei Ticinesi-UDC), Alex Farinelli (PLR) e Amalia Mirante (Avanti con Ticino Lavoro).

Giovedì alle 18 è infatti scaduto il ritiro di eventuali candidature. Ed entro i termini di legge è pervenuta, come già anticipato, una sola rinuncia, quella di Bruno Storni (PS), come scrive in una nota la Cancelleria dello Stato.

In vista del ballottaggio, il materiale di voto sarà distribuito entro il prossimo 9 novembre.

