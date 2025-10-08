Fissata la data del dibattimento Tipress

È stata fissata la data, il 16 e 17 dicembre, del processo per l'omicidio avvenuto a Chiasso l'11 settembre 2024. Due fratelli srilankesi sono accusati di aver ucciso la moglie di uno di loro.

Il giudice Amos Pagnamenta presiederà le Assise Criminali.

Gli imputati, già in carcere, dovranno rispondere di assassinio o, in via subordinata, di omicidio intenzionale.

Il marito, reo confesso, avrebbe agito per gelosia. Secondo l'accusa, i due avrebbero soffocato la vittima 40enne nel sonno, prima a mani nude, poi con un sacchetto mai ritrovato.

Il cognato contesta questa versione, affermando di essere estraneo al fatto.