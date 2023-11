Immagine d'illustrazione EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Tragedia sfiorata, nella notte tra sabato e domenica, sulla strada statale 33 del Sempione, nel Verbano-Cusio-Ossola.

Una donna di origine romena e residente in Svizzera, intorno alle 04:00 ha imboccato la superstrada in contromano allo svincolo di Villadossola, percorrendo la carreggiata sud in direzione nord e rischiando di scontrarsi frontalmente con un'auto.

L'impatto è stato evitato grazie alla prontezza di riflessi della conducente dell'altro veicolo che, evitando l'impatto, è andata a finire contro la segnaletica di un cantiere stradale. La donna è stata poi fermata da una pattuglia della polizia stradale.

Come riporta «la Repubblica», le è stata ritirata la patente ed è stata multata per oltre 300 euro.

Swisstxt / red