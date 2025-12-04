  1. Clienti privati
Ticino In contromano sull'A2 e sotto effetto dell'alcol, denunciato un automobilista

Alessia Moneghini

4.12.2025

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Keystone

Lo scorso 30 novembre, verso le 03:30 è stata segnalata alla Centrale comune d'allarme (CECAL) un'automobile in contromano, che si dirigeva verso sud, sulla carreggiata A dell'autostrada A2. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

Alessia Moneghini

04.12.2025, 09:31

Le misure di sicurezza della CECAL sono scattate immediatamente ed è stata disposta la rapida chiusura della carreggiata A della galleria del Monte Ceneri. Quest'ultima ha ridotto il numero di vetture in transito sulla tratta e quindi il pericolo di incidenti e vittime.

Il veicolo con targhe italiane è stato poi fermato da una pattuglia della Polizia cantonale alle 03:45 in zona di Monte Carasso. Il conducente, un 34enne cittadino italiano residente in provincia di Como, è risultato positivo al test dell'alcol.

Secondo una prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia, l'uomo si è diretto verso nord sull'autostrada A2 dallo svincolo di Camorino per poi invertire la direzione di marcia.

E, dagli accertamenti effettuati con il supporto della Polizia città di Bellinzona, è emerso che si era reso protagonista di un incidente con soli danni materiali avvenuto poco prima delle 3 in via Francesco Chiesa a Bellinzona.

Il Ministero pubblico ha denunciato il 34enne per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale, per guida in stato di inattitudine, per elusione dei provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida e inosservanza dei doveri in caso d'incidente. Nei suoi confronti è stato inoltre intimato il divieto di circolazione in Svizzera.

