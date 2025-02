Immagine d'archivio Ti-Press

I carabinieri di Tirano hanno arrestato due giovani stranieri regolarmente residenti in Alta Valtellina e in provincia di Como con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Swisstxt

La droga veniva venduta a Bormio e tra i clienti numerosi erano gli sciatori.

Quando hanno fermato un'auto per intercettare uno dei due, già colpito da ordine di custodia cautelare per traffico di droga nell'ambito di un'indagine della Procura di Sondrio, hanno trovato sulla vettura un fustino di detersivo liquido per lavatrice con occultati all'interno 3 involucri contenenti 72 grammi di cocaina.

Altri 10 grammi sono stati sequestrati a casa di uno dei due.